Zamora participó de la conferencia “Mujeres activan por la paz y mujeres del sol”

El evento se desarrolló en el Fórum Centro de Convenciones.

Hoy 17:29

El gobernador Gerardo Zamora participó este lunes de la conferencia “Mujeres Activan por la Paz y Mujeres del Sol”, que se realizó en el Fórum, organizado por el Centro Ana Frank Argentina para América Latina (Cafa) y la organización “Mujeres Activan por la Paz”.

Junto al mandatario estuvieron la senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora; el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez; las ministras de Educación, Mariela Nassif y de Justicia, Matilde O'Mill; la secretaria de Trabajo, Julia Comán; la intendente de la Capital, Norma Fuentes, entre otras autoridades y miembros de la Sociedad Israelita de Santiago del Estero, de la Sociedad Sirio Libanesa y de instituciones educativas.

La presentación de la conferencia estuvo a cargo del director ejecutivo del Centro Ana Frank Argentina, Héctor Shalom, y fue presidida por las representantes de “Mujeres Activan por la Paz Israelí-Árabe-Cristiana”, Hyam Tannous; de “Mujeres del Sol, Palestina-Musulmana”, Reem Al Hajajreh, y por “Mujeres activan por la Paz, israelí judía”, Ángela Scharf.

Durante la conferencia las activistas expresaron: “Somos un movimiento, somos el futuro que trabajamos por la paz”.

“Queremos que los líderes del mundo influyan en nuestros líderes y que se sienten y hagan algo. A los jóvenes invitamos a pensar como pueden ser agentes de paz, les pedimos que nos ayuden a terminar con nuestro conflicto palestino–israelí. Primero comienza con negociaciones y termina con la paz”, agregaron.

