Robo en un jardín de infantes de Frías: recuperan tablets, útiles y módulos alimenticios

El procedimiento se realizó este lunes y fue encabezado por personal de la Comisaría 23.

Hoy 17:58

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 23 y de la División Robo y Hurto del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 7 lograron esclarecer un robo perpetrado este lunes en el Jardín de Infantes N° 452, anexo a la Escuela N° 1079 del barrio Las Violetas de Frías.

La investigación se inició tras la denuncia de Viviana María Romano, directora de la institución, quien advirtió, al llegar al establecimiento a las 7 de la mañana, que las ventanas del jardín estaban abiertas y que se habían sustraído diversos elementos.

Con datos obtenidos en el lugar y bajo directivas del fiscal de turno, Dr. Alfonso Arce, el personal policial identificó en la vía pública a tres sospechosos: un menor de apellido Espeche (16) y los hermanos Vallejo, Ariel (18) y David Roberto (16), todos residentes en el barrio Las Violetas.

Durante el procedimiento, la propietaria de una vivienda, identificada como María Gordillo (33), entregó de manera voluntaria una bolsa con cereales del programa Tecnofut y autorizó el ingreso de los uniformados. En el patio trasero, se halló una caja con dos tablets marca Huawei, módulos alimenticios, útiles escolares y material didáctico. Además, en una habitación, escondidas bajo un colchón, se encontraron tres tablets más y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”.

Los sospechosos, que ya habían sido investigados en otras causas, fueron trasladados en calidad de aprehendidos. Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la fiscalía, y la denunciante fue convocada para el reconocimiento y posterior restitución de lo sustraído.