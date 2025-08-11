Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 AGO 2025 | 17º
Vélez consiguió un valioso empate en su visita a Fortaleza de Brasil

El Fortín igualó sin goles por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y definirá la clasificación en Liniers.

Hoy 21:13

Vélez Sarsfield igualó 0-0 este martes en su visita a Fortaleza, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se disputó en el Arena Castelao y dejó abierta la serie, que se definirá el próximo martes en Liniers.

En un duelo entre equipos con flojos presentes en sus torneos locales, el Fortín no se intimidó por el escenario y generó situaciones para romper la paridad. Sin embargo, la falta de eficacia volvió a ser un problema y le impidió capitalizar sus oportunidades.

El conjunto brasileño sufrió la expulsión de Matheus Rossetto en los últimos minutos, lo que le dio a Vélez una ventaja numérica que no pudo aprovechar. El pase a cuartos se definirá en el José Amalfitani, donde el ganador enfrentará a Racing o Peñarol.

