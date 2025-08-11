Vélez visita a Fortaleza en Brasil con el objetivo de conseguir un buen resultado

El Fortín se presenta en tierras brasileñas por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Vélez Sarsfield inicia este martes su camino en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 visitando a Fortaleza en el Arena Castelao, desde las 19:00, con televisación de Fox Sports. El objetivo del Fortín es aprovechar el mal momento del rival y regresar a Liniers con la serie encaminada.

El equipo de Gustavo Quinteros llega tras una dura derrota 1-0 ante San Lorenzo en la Liga Profesional, pero quiere dejar atrás el traspié y enfocarse en el certamen continental. Para este compromiso no contará con Agustín Bouzat ni Diego Valdes, bajas sensibles en su esquema. Vélez clasificó como primero del Grupo H, superando por diferencia de gol a Peñarol, aunque en el torneo local su situación es delicada y necesita sumar para escapar de la pelea por la permanencia.

Un rival en crisis

Fortaleza atraviesa un presente complicado: ganó solo uno de sus últimos 14 partidos y viene de una caída 5-0 ante Botafogo en el mismo Arena Castelao. Se ubica en el puesto 18° del Brasileirao y afronta este duelo con la necesidad de recomponer su imagen. En la fase de grupos, finalizó segundo del Grupo E, detrás de Racing, con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

El flojo primer semestre provocó la salida del entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda, reemplazado por el portugués Renato Paiva, que aún busca imprimir su sello en el equipo.

Vélez viaja al norte de Brasil con la ilusión de dar un nuevo golpe y quedar bien posicionado para la revancha en el José Amalfitani.

