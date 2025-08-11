Unión Santiago festejó ante Güemes y quedó como escolta en la Zona A

El Trico se impuso por 2-1 en la continuidad de la fecha de los clásicos del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 18:18

Unión Santiago se quedó con el clásico ante Güemes por 2-1 y quedó como escolta en la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol. El triunfo, correspondiente a la quinta fecha, se disputó en la cancha de Estudiantes, donde el Gaucho hizo las veces de local.

El marcador se abrió a los 18 minutos del primer tiempo con el gol de Emanuel Romero para Güemes. Sin embargo, apenas dos minutos después, Luis Leguizamón igualó para el Trico y dejó todo empatado al cierre de la primera mitad.

En el complemento, Brian Pinto puso el 2-1 para Unión Santiago a los 27 minutos. Sobre el final, a los 42, el arquero Axel Tévez le contuvo un penal a Jairo Cáceres, evitando que la visita amplíe la ventaja.

En la tabla y lo que viene

Con este resultado, Unión Santiago llegó a 9 puntos y es uno de los escoltas del líder Villa Unión, mientras que Güemes quedó con 2 unidades en el fondo de la Zona B.

En la División Reserva, también hubo festejo tricolor: Unión Santiago se impuso por 2-1.

En la próxima fecha, el Trico recibirá a Villa Unión y el Gaucho visitará al puntero Comercio.

Programación completa – Fecha 5 (Clásicos)

Viernes 08/08

Vélez 0-0 Banfield

Instituto Santiago 3-1 Yanda FC

Domingo 10/08

Defensores de Forres 0-1 Atlético Forres

Agua y Energía 1-1 Villa Unión

Independiente de Beltrán 1-2 Unión (B)

Sportivo Fernández 0-1 Independiente (F)

Estudiantes 0-1 Comercio

Lunes 11/08

Güemes 1-2 Unión Santiago



Miércoles 13/08

Central Córdoba vs Mitre

Cancha: Sintético de Central Córdoba | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Puertas cerradas)

Jueves 14/08