Unión Santiago festejó ante Güemes y quedó como escolta en la Zona A

El Trico se impuso por 2-1 en la continuidad de la fecha de los clásicos del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.
Unión Santiago se quedó con el clásico ante Güemes por 2-1 y quedó como escolta en la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol. El triunfo, correspondiente a la quinta fecha, se disputó en la cancha de Estudiantes, donde el Gaucho hizo las veces de local.
El marcador se abrió a los 18 minutos del primer tiempo con el gol de Emanuel Romero para Güemes. Sin embargo, apenas dos minutos después, Luis Leguizamón igualó para el Trico y dejó todo empatado al cierre de la primera mitad.
En el complemento, Brian Pinto puso el 2-1 para Unión Santiago a los 27 minutos. Sobre el final, a los 42, el arquero Axel Tévez le contuvo un penal a Jairo Cáceres, evitando que la visita amplíe la ventaja.
Con este resultado, Unión Santiago llegó a 9 puntos y es uno de los escoltas del líder Villa Unión, mientras que Güemes quedó con 2 unidades en el fondo de la Zona B.
En la División Reserva, también hubo festejo tricolor: Unión Santiago se impuso por 2-1.
En la próxima fecha, el Trico recibirá a Villa Unión y el Gaucho visitará al puntero Comercio.
