Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 AGO 2025 | 24º
X
Somos Deporte

Unión Santiago festejó ante Güemes y quedó como escolta en la Zona A

El Trico se impuso por 2-1 en la continuidad de la fecha de los clásicos del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 18:18

Unión Santiago se quedó con el clásico ante Güemes por 2-1 y quedó como escolta en la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol. El triunfo, correspondiente a la quinta fecha, se disputó en la cancha de Estudiantes, donde el Gaucho hizo las veces de local.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El marcador se abrió a los 18 minutos del primer tiempo con el gol de Emanuel Romero para Güemes. Sin embargo, apenas dos minutos después, Luis Leguizamón igualó para el Trico y dejó todo empatado al cierre de la primera mitad.

En el complemento, Brian Pinto puso el 2-1 para Unión Santiago a los 27 minutos. Sobre el final, a los 42, el arquero Axel Tévez le contuvo un penal a Jairo Cáceres, evitando que la visita amplíe la ventaja.

En la tabla y lo que viene

Con este resultado, Unión Santiago llegó a 9 puntos y es uno de los escoltas del líder Villa Unión, mientras que Güemes quedó con 2 unidades en el fondo de la Zona B.

En la División Reserva, también hubo festejo tricolor: Unión Santiago se impuso por 2-1.

En la próxima fecha, el Trico recibirá a Villa Unión y el Gaucho visitará al puntero Comercio.

Programación completa – Fecha 5 (Clásicos)

Viernes 08/08

  • Vélez 0-0 Banfield
  • Instituto Santiago 3-1 Yanda FC

Domingo 10/08

  • Defensores de Forres 0-1 Atlético Forres
  • Agua y Energía 1-1 Villa Unión
  • Independiente de Beltrán 1-2 Unión (B)
  • Sportivo Fernández 0-1 Independiente (F)
  • Estudiantes 0-1 Comercio

Lunes 11/08

  • Güemes 1-2 Unión Santiago

Miércoles 13/08

  • Central Córdoba vs Mitre
    Cancha: Sintético de Central Córdoba | Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (Puertas cerradas)

Jueves 14/08

  • Sarmiento vs Central Argentino
    Cancha: Sarmiento | Reserva: 20:00 | Primera: 22:00 (Público local)

TEMAS Club Atlético Unión Santiago Club Atlético Güemes Liga Santiagueña de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia en el interior de Santiago del Estero: una mujer murió tras ser embestida por un caballo
  2. 2. Horror en Posadas: mató a sus hijos a machetazos, hirió a su esposa embarazada y se quitó la vida
  3. 3. Un ingeniero santiagueño murió al volcar con su camioneta en Santa Fe
  4. 4. Rocío González arrasó en la batalla y sigue en La Voz Argentina
  5. 5. La Iglesia volvió a criticar al Gobierno y al mercado: “No hay inclusión sin justicia social”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT