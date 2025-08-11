Ingresar
Se llevó a cabo una nueva edición de las Olimpíadas Infantiles CES

La última edición de las Olimpiadas Infantiles de Colonia El Simbolar contó con gran participación de estudiantes de la zona.

Hoy 18:34
Olimpíadas Infantiles CES

Con la participación de un gran número de estudiantes de escuelas de Colonia El Simbolar, se realizó una nueva edición de las Olimpíadas Infantiles CES (Colonia El Simbolar), organizada desde la comisión municipal a cargo del profesor Ángel Iñiguez.

Durante la jornada que tuvo lugar en las instalaciones del Centro Cultural y Recreativo Municipal, los estudiantes participaron de disciplinas como el fútbol mixto, básquet y vóley; bajo la coordinación del área de Deportes y Recreación municipal.

En ese marco, Iñiguez destacó la importancia de promover actividades recreativas e inclusivas durante su gestión. “Estas acciones permiten que niños, jóvenes y familias compartan momentos saludables, fortaleciendo los lazos comunitarios y adoptando al deporte como un hábito de vida”, indicó al respecto.

Finalmente, el jefe comunal agradeció “a los vecinos y las familias que acompañan y confían en esta gestión, haciendo posible que estas propuestas sigan creciendo y dejando huellas positivas en la niñez de Colonia El Simbolar”.

