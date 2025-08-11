Andrea Bocelli debutará en el Teatro Colón con un concierto histórico

El tenor italiano se presentará el 17 de noviembre en el emblemático escenario porteño, acompañado por orquesta en vivo, en una noche dedicada a la música clásica que promete ser inolvidable.

Hoy 18:48

Con más de 30 años de trayectoria, el aclamado tenor italiano Andrea Bocelli brindará una velada íntima dedicada a la música clásica el próximo 17 de noviembre, acompañado por una orquesta en vivo, en un entorno sin igual: el Teatro Colón de Buenos Aires.

El concierto, que contará con la producción de DF Entertainment, será la primera vez que Andrea Bocelli se presente en uno de los templos más míticos de la lírica internacional, en una noche que promete quedar grabada en la historia.

Las entradas para esta velada única estarán disponibles únicamente desde allaccess,com.ar desde este martes 12 de agosto a las 10 hs con cualquier medio de pago.

Bocelli ha vendido más de 90 millones de discos, generado más de 16 mil millones de reproducciones y recibido múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos 6 nominaciones a los premios Grammy, 6 Latin Grammy, un Globo de Oro, siete Classical BRITs, 7 World Music Awards y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ha cantado para presidentes, papas, casas reales y en los eventos más relevantes del planeta, desde los Juegos Olímpicos hasta los premios Oscar.

A lo largo de su carrera, ha compartido escenario con artistas de la talla de Luciano Pavarotti, Celine Dion, Sarah Brightman, Ed Sheeran, Karol G, Ariana Grande, Stevie Wonder, Dua Lipa, Tony Bennett y muchos más, cruzando fronteras entre géneros con una elegancia que lo convierte en una figura sin comparación.

El concierto en el Teatro Colón será mucho más que un show: será una experiencia irrepetible donde la historia, la música y la emoción se fusionarán en un marco inigualable. Una noche para dejarse conmover por la voz de un artista eterno.