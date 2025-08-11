El Gobierno de Santiago del Estero difundió un instructivo sobre cómo será el proceso de votación para el 26 de octubre

A través de un video oficial, se explicó el paso a paso del proceso electoral para cargos nacionales y provinciales, destacando la sencillez y organización del sistema.

Hoy 19:23

De cara a las próximas elecciones provinciales el día 26 de octubre, el Gobierno de Santiago del Estero difundió un video instructivo que detalla cómo será el procedimiento de votación en la provincia.

Según el material audiovisual, al llegar a la mesa asignada, el votante deberá presentar su DNI y recibirá indicaciones sobre cómo emitir su sufragio. En primer lugar, se deberá votar para los cargos nacionales, utilizando la boleta única de papel. Este paso se realizará en una cabina de votación, donde el elector marcará dos cruces —una en la parte superior y otra en la inferior de la boleta— y luego depositará su voto en la urna identificada con letras negras.

Posteriormente, se pasará a la segunda urna, destinada a los cargos provinciales. En este caso, se utilizará la boleta común: el elector ingresará al cuarto oscuro, seleccionará la boleta de su preferencia, la introducirá en un sobre y la colocará en la urna marcada con letras rojas.

Finalmente, el proceso concluirá con la firma del padrón.