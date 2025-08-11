Estudiantes de Estación Simbolar vivieron una experiencia única con el Planetario Móvil Gigante

Alumnos de la Escuela Técnica N° 13 participaron de una jornada educativa distinta con el Planetario Móvil Gigante, que ofreció proyecciones inmersivas sobre ciencia, medio ambiente y convivencia.

Alumnos de la Escuela Técnica N° 13 “Profesor Julio Olivera”, de la localidad bandeña Estación Simbolar, disfrutaron días atrás de una propuesta educativa innovadora: la visita del Planetario Móvil Gigante, que transformó por unas horas el predio escolar en una ventana al conocimiento.

La llegada del planetario despertó gran expectativa entre los estudiantes, quienes recibieron con entusiasmo la estructura inflable que albergó las proyecciones. Una vez en su interior, vivieron una experiencia inmersiva gracias a las proyecciones audiovisuales en 360 grados, que abordaron diversas temáticas de interés.

Entre los contenidos presentados se incluyeron:

El cuerpo humano, con un recorrido por su funcionamiento y la importancia de la salud.

El cuidado del medio ambiente, para generar conciencia sobre la necesidad de proteger el planeta.

La problemática del bullying, fomentando el respeto y la convivencia pacífica.

La actividad no solo captó la atención de los alumnos, sino que también incentivó el debate y la participación activa, evidenciando el interés por aprender de una manera diferente.

La iniciativa fue impulsada por el vicerrector, profesor Orlando Paz, y la profesora Maru Caporaletti, quienes coordinaron la propuesta con el objetivo de incorporar la tecnología y la innovación al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desde la institución destacaron que el Planetario Móvil Gigante dejó una huella positiva en toda la comunidad educativa, brindando a los estudiantes una jornada enriquecedora que combinó entretenimiento, ciencia y reflexión.