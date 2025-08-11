Mejoran desagües pluviales para favorecer el escurrimiento del agua

Intensos trabajos se realizaron con maquinarias pesadas para ampliar el caudal de los canales de desagüe.

Hoy 19:42

Desde el Municipio de Los Juríes continúan ejecutando importantes obras de infraestructura hídrica con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir futuros anegamientos en diversos puntos de la ciudad.

Con un gran despliegue de maquinarias y personal municipal, se están llevando adelante tareas de limpieza, reacondicionamiento y construcción de nuevos desagües pluviales, con previos estudios de altimetría.

Desde la comuna informaron que "Estas acciones forman parte de un plan integral que busca dar soluciones concretas a problemas que, en muchos casos, se arrastraban desde hace tiempo debido a obras mal diseñadas o sin el respaldo técnico adecuado".

"Uno de los puntos críticos intervenidos corresponde a un tramo de la calle María Campo, donde el agua suele quedar estancada tras cada lluvia. En ese sector se procedió a la rotura completa del pavimento para trabajar en la correcta nivelación del terreno y reconfigurar el sistema de desagüe, ya que se detectó que dicho tramo había sido ejecutado por debajo del nivel adecuado, impidiendo el normal escurrimiento del agua" informaron desde la Dirección de Obras Públicas.