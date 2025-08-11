Ingresar
Entrega de certificados de cursos de la Unse

Más 30 jóvenes recibieron la certificación de su capacitación en Refrigeración y en Informática.

Hoy 19:44

Mediante un Acto Protocolar en el Centro Cultural de la ciudad de Bandera, se realizó la entrega de certificados de cursos realizados en el marco del convenio firmado entre el Municipio de Bandera y la UNSE.

En esta oportunidad se entregó los certificados de los cursos de  Refrigeración y Procesador de texto Informática (Word). Cabe destacar que los mismos fueron dictados por la Escuela de Arte y Oficios de la Universidad Nacional de Santiago del Estero con el apoyo del Gobierno Municipal.

La entrega estuvo encabezada por el Intendente de la ciudad Jairo Colaneri junto a la Directora de la Esc. De Artes y Oficios Dra. Eve Liz Coronel.

Ambos coincidieron en resaltaron la importancia para la comunidad de apostar a la capacitación como elemento fundamental en el desarrollo de las personas y el compromiso de continuar por la senda del trabajo en conjunto.

