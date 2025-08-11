Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 AGO 2025 | 5º
X
Somos Deporte

Huracán enfrenta a Once Caldas en la ida de los octavos de final de la Sudamericana

El Globo visita al elenco colombiano buscando arrancar la serie con un buen resultado.

Hoy 08:47

Huracán jugará este martes desde las 19 ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Globo buscará un buen resultado para definir la serie en el Tomás A. Ducó y recuperar la solidez que mostró en el primer semestre.

El conjunto colombiano atraviesa un presente complicado en la Liga Colombiana. Luego de un buen Apertura, no ganó en el Apertura-Cuadrangular y todavía no sumó de a tres en las cinco fechas del Clausura. En la Sudamericana, se clasificó como segundo del Grupo F, detrás de Fluminense, y eliminó a San Antonio Bulo Bulo en playoffs con un contundente 7-0 en el global.

El equipo argentino también llega con altibajos. Perdió la final del Apertura frente a Platense y, en el Clausura, suma dos derrotas (Belgrano y Estudiantes) y dos victorias (Boca y Tigre). Además, fue eliminado por Lanús en Copa Argentina. En la Sudamericana, se quedó con el Grupo C y fue uno de los invictos de la primera fase.

Hora: 19.00
TV: D Sports
Árbitro: Ramón Abatti (BRA)
VAR: Daniel Nobre (BRA)
Estadio: Palogrande, Manizales

TEMAS Copa Sudamericana Club Atlético Huracán

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Consternación en el ambiente artístico santiagueño por el fallecimiento de José “Pepe” Di Mauro
  2. 2. Violenta pelea entre madres en San José del Rincón dejó siete heridas y dos policías agredidos
  3. 3. Alumnas del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participaron en una conferencia internacional por la paz
  4. 4. Alerta roja de Interpol: uno de los sicarios más peligrosos de Chile fue liberado por error
  5. 5. Robo en un jardín de infantes de Frías: recuperan tablets, útiles y módulos alimenticios
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT