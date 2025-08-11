Huracán enfrenta a Once Caldas en la ida de los octavos de final de la Sudamericana

El Globo visita al elenco colombiano buscando arrancar la serie con un buen resultado.

Hoy 08:47

Huracán jugará este martes desde las 19 ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Globo buscará un buen resultado para definir la serie en el Tomás A. Ducó y recuperar la solidez que mostró en el primer semestre.

El conjunto colombiano atraviesa un presente complicado en la Liga Colombiana. Luego de un buen Apertura, no ganó en el Apertura-Cuadrangular y todavía no sumó de a tres en las cinco fechas del Clausura. En la Sudamericana, se clasificó como segundo del Grupo F, detrás de Fluminense, y eliminó a San Antonio Bulo Bulo en playoffs con un contundente 7-0 en el global.

El equipo argentino también llega con altibajos. Perdió la final del Apertura frente a Platense y, en el Clausura, suma dos derrotas (Belgrano y Estudiantes) y dos victorias (Boca y Tigre). Además, fue eliminado por Lanús en Copa Argentina. En la Sudamericana, se quedó con el Grupo C y fue uno de los invictos de la primera fase.

Hora: 19.00

TV: D Sports

Árbitro: Ramón Abatti (BRA)

VAR: Daniel Nobre (BRA)

Estadio: Palogrande, Manizales