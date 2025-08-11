Huracán sufrió en la altura y cayó ante Once Caldas por la Copa Sudamericana

El Globo perdió por 1-0 como visitante por la ida de los octavos de final.

Hoy 21:18

Huracán perdió 1-0 ante Once Caldas en Manizales, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo argentino sufrió de principio a fin y tuvo en Hernán Galíndez a su máxima figura, clave para evitar un resultado más abultado.

El gol del Blanco de la Montaña llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Dayro Moreno definió con paciencia el penal otorgado a favor del conjunto colombiano. Desde allí, el Globo intentó reaccionar pero no logró inquietar con claridad al arco rival.

Con esta derrota, el equipo de Parque Patricios está obligado a revertir la pobre imagen mostrada en Colombia y conseguir un triunfo en el Palacio Tomás A. Ducó el próximo martes para seguir con chances de acceder a los cuartos de final.