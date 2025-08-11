Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 AGO 2025 | 17º
X
Somos Deporte

Huracán sufrió en la altura y cayó ante Once Caldas por la Copa Sudamericana

El Globo perdió por 1-0 como visitante por la ida de los octavos de final.

Hoy 21:18

Huracán perdió 1-0 ante Once Caldas en Manizales, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo argentino sufrió de principio a fin y tuvo en Hernán Galíndez a su máxima figura, clave para evitar un resultado más abultado.

El gol del Blanco de la Montaña llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Dayro Moreno definió con paciencia el penal otorgado a favor del conjunto colombiano. Desde allí, el Globo intentó reaccionar pero no logró inquietar con claridad al arco rival.

Con esta derrota, el equipo de Parque Patricios está obligado a revertir la pobre imagen mostrada en Colombia y conseguir un triunfo en el Palacio Tomás A. Ducó el próximo martes para seguir con chances de acceder a los cuartos de final.

TEMAS Copa Sudamericana Club Atlético Huracán

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Consternación en el ambiente artístico santiagueño por el fallecimiento de José “Pepe” Di Mauro
  2. 2. Robo en un jardín de infantes de Frías: recuperan tablets, útiles y módulos alimenticios
  3. 3. Violenta pelea entre madres en San José del Rincón dejó siete heridas y dos policías agredidos
  4. 4. Quimilí: ordenan prisión preventiva para comerciante acusado de la muerte de Priscila Paz
  5. 5. Alumnas del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participaron en una conferencia internacional por la paz
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT