El emotivo posteo de Pezzella tras confirmarse su rotura de ligamentos en River

El defensor campeón del mundo realizó una sentida publicación luego de confirmarse su dura lesión.

Hoy 20:15

Dos días después del clásico en Avellaneda en el que Independiente y River igualaron 0-0, la imagen de Germán Pezzella llorando en el banco sigue presente. Aquella noche, el campeón del mundo parecía intuir la gravedad de la lesión sufrida en un choque con Walter Mazzanti.

La resonancia magnética realizada el domingo confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El defensor deberá afrontar una recuperación de seis a ocho meses, por lo que su regreso se daría recién en 2026. En 2012, Pezzella ya había padecido la misma lesión, pero en la rodilla derecha.

Más sereno, el jugador dejó un mensaje en Instagram: “Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto. Gracias por el cariño de estos días, voy a estar apoyando y ayudando a mis compañeros desde otro lugar, pero con el mismo compromiso y amor por estos colores. Nos vemos pronto”.

La baja llega en un momento sensible para el equipo de Marcelo Gallardo, que también cuenta con Maximiliano Salas y Lucas Martínez Quarta lesionados, aunque con problemas menos graves. El Chino mantiene la esperanza de llegar a la revancha de la Copa Libertadores ante Libertad, mientras que Sebastián Boselli reemplazará a Pezzella en la ida, debido a que Lautaro Rivero no fue incluido en la lista de buena fe.

Si bien River podría incorporar un refuerzo del ámbito local por esta lesión, el cuerpo técnico no planea hacerlo por el momento. Otra opción sería sumar un jugador en caso de concretarse la venta de Santiago Simón a Toluca, pero la idea de Gallardo es afrontar lo que resta del año con el plantel actual.