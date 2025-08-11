Balacera interrumpió un partido del Mundial Sub 20 de waterpolo femenino en Brasil

El partido entre China y Canadá fue interrumpido por una balacera registrada en las inmediaciones del complejo deportivo del barrio Pituba, en Salvador, Brasil.

Hoy 18:03

El incidente ocurrió el domingo, en la jornada inaugural del torneo, y obligó a las jugadoras a abandonar la piscina para buscar refugio tras escuchar varias detonaciones. Las imágenes difundidas muestran cómo las deportistas se tiraron al suelo y se protegieron mientras reinaba la incertidumbre entre el público y los equipos técnicos.

No hubo heridos y el partido se reanudó

De acuerdo con la policía brasileña, no se registraron heridos. Los disparos habrían sido consecuencia de un enfrentamiento con un presunto ladrón que intentó escapar cerca del predio deportivo. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad permitió que el partido se reanudara minutos después, cuando China ganaba 3-2. Finalmente, el equipo asiático se impuso por 12-8.

El Mundial Sub 20 de waterpolo femenino sigue su curso

El torneo, organizado por World Aquatics y que por primera vez se disputa en Brasil, cuenta con 16 selecciones participantes. El episodio de violencia marcó el inicio de la competencia, pero las actividades continúan con normalidad.

Argentina, que integra el Grupo C junto a México, Brasil y Croacia, debutó con una victoria frente a las mexicanas por 16-7. Sin embargo, en su segundo partido cayó ante las locales por 16-9. Croacia, por su parte, lidera la zona con dos triunfos consecutivos.

La fase de grupos concluirá el martes 12 de agosto, cuando Argentina enfrente a Croacia desde las 9:00 (hora argentina) y Brasil juegue contra México a las 17:00. Todos los encuentros se transmiten en vivo por el canal oficial de YouTube de World Aquatics.