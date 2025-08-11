El intendente Ruiz supervisó el inicio de los trabajos de pavimentación de calles en Clodomira

Los trabajos de pavimentación forman parte de un extenso cronograma de obras estratégicas.

Hoy 20:31

El intendente Daniel Ruiz visitó este lunes los distintos sectores de Clodomira donde se iniciaron los trabajos para la pavimentación de calles que forma parte de un extenso cronograma de obras estratégicas que lleva adelante el municipio y que cambiaron notablemente la fisonomía de la ciudad y elevaron la calidad de vida de muchas familias.

Se trata de un plan de pavimentación que se ejecutará en corredores importantes como calle Pedro León Gallo y avenida Eva Perón, que permitirá conectar por una vía de mejor transitabilidad a los barrios Almirante Brown, Juan Domingo Perón, Malvinas, Ramón Carrillo, Sarmiento y Matadero.

Durante el recorrido, el intendente Ruiz pudo dialogar con vecinos que expresaron su satisfacción por el inicio de una obra que fue esperada durante décadas y que en esta gestión se hará realidad, lo que tendrá también un impacto en cada hogar por la revalorización de sus propiedades.

En ese sentido, el jefe comunal resaltó el respaldo permanente que recibe por parte del gobernador Gerardo Zamora para la concreción de proyectos de estas características, que forman parte del crecimiento que vive Santiago del Estero en todo su territorio, a partir del trabajo articulado de los municipios con la provincia.

También puso el acento en la generación de empleo a través de la obra pública, a pesar de los fuertes recortes de recursos realizados por el actual gobierno nacional, que prácticamente han paralizado la actividad en la mayoría de las provincias, pero que gracias al orden financiero y el manejo cuidadoso de los fondos en Santiago del Estero se ha logrado atenuar el impacto de esta medida.

Por este motivo, Ruiz garantizó la continuidad de otros proyectos de infraestructura para Clodomira y otras poblaciones que se encuentran dentro de su área de influencia, relacionados con mejoramiento urbano, educación, salud, agua potable, caminos, entre otros.