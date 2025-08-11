Distinguieron al Dr. Llugdar por su participación en la Reforma Constitucional de 2005

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Cultural de la Estación Santiago del ex Ferrocarril General Belgrano.

Hoy 20:33

El vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Llugdar, asistió esta tarde a la ceremonia realizada porque se cumplen 20 años de la Reforma de la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero.

En ese marco, el magistrado fue distinguido, junto a quienes fueron convencionales constituyentes y funcionarios, por el trabajo y aporte que efectuaron en este proceso histórico, del que se cumplen dos décadas.

En el inicio del evento se destacó la importancia de este reconocimiento, cuyo objetivo es engrandecer los valores y la cultura, en la fuerza de las acciones que tuvo esta reforma de la Carta Magna santiagueña, para impulsar el progreso provincial.

Por esta razón, se entregaron medallas conmemorativas realizadas con materiales reciclables, como gesto simbólico a la sustentabilidad.

La iniciativa surge de la presentación del Libro del Dr. César Ovejero Silvero, que documenta este hito histórico, fue declarado de interés por el Concejo Deliberante de la ciudad Capital.

La ceremonia estuvo organizada por la Asociación Civil Los Chañares, que lleva adelante proyectos en beneficios a la comunidad.