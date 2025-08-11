Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos decidirá este martes si la Argentina debe entregar el 51% de las acciones

El tribunal de apelaciones de Nueva York decidirá si se paga la condena o se mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska.

Hoy 21:09

Este martes 12 de agosto podría ser una fecha clave para la Argentina porque la Justicia de los Estados Unidos determinará si debe entregar el 51% de las acciones de YPF. El Gobierno de Javier Milei tendrá varias respuestas posibles que pueden traer consecuencias económicas o no.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sobre el final de mes de junio, la jueza Loretta Preska ordenó que el país tiene que pagar una suma de 16 mil millones de dólares en el juicio por expropiación, que debido a los intereses aumentó a $18000 millones.

En ese contexto, la Cámara de Apelaciones puede: no conceder la suspensión de la entrega de las acciones y confirmar la orden de la jueza Preska; conceder la cautelar impuesta por el Gobierno; o adjudicarla con activos distintos a las acciones de la petrolera, por considerar la imposibilidad de que el Estado lleve a cabo el traspaso de las mismas.

Por otro lado, en caso de que la Corte no conceda la suspensión total del traspaso de las acciones, se abren dos caminos: llegar a un acuerdo con los acreedores y la otra correr en riesgo de entrar en desacato, con la consecuencia de un embargo en las reservas del Banco Central.

Según informó TN, en la Casa Rosada afirmaron que acudirán ante la Corte Suprema de Estados Unidos en caso de que la Cámara de Apelaciones exija la transferencia de las acciones de YPF.

A pesar de la determinación de este martes, en paralelo conviven otras dos apelaciones que presentó la Argentina sobre este caso: primero por el fallo de Preska que ordena la transferencia de las acciones (la Procuración del Tesoro tiene tiempo hasta el 25 de septiembre para presentar sus argumentos) y la segunda en rechazo a la sentencia de los millones que se ordenaron en 2023.