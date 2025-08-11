El Centro de Educación para el Arte de la Municipalidad informó días y horarios de sus talleres artísticos

Los talleres artísticos son libres y gratuitos.

El Centro de Educación para el Arte de la Municipalidad de la Capital informó que se encuentran abiertas las inscripciones ante el inicio de los talleres artísticos libres y gratuitos.

Las clases de guitarra, se dictarán los días lunes de 9.30 a 13, martes y miércoles de 16 a 20 y jueves y viernes de 16 a 19 en la sede del CEA; mientras que las clases de guitarra para acompañamiento se darán los días lunes de 9.30 a 13, martes y miércoles de 16 a 20 y jueves y viernes de 16 a 19, en la misma sede.

En tanto, el taller de canto con orientación a la música popular se llevará a cabo los martes de 16 a 18, miércoles y viernes de 9 a 13 y los jueves de 15 a 17, en el CEA.

Las clases de canto grupal, se dictarán los martes y jueves de 19 a 20 y el taller de guitarra, los días lunes y miércoles en el horario de 17 a 19, en el Centro de Educación para el Arte.

Asimismo, el taller de Coro de jóvenes y adultos, se realizará los lunes y miércoles, de 19 a 21; mientras que el coro de adultos mayores, los jueves de 18.30 a 20 en el Centro Cultural “Ricardo Rojas”.

Mientras que, Canto y expresión escénica, se dictará los días miércoles de 17 a 20 y percusión y danzas lunes y viernes de 18 a 20 en el CEA.

Se recordó que los cupos son limitados, para personas a partir de los 9 años de edad y las inscripciones se reciben en Córdoba 254, en el horario de 8 a 13 o minutos antes de comenzar los talleres.