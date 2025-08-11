La Municipalidad pagará el bono extraordinario a su personal este martes

Así lo informaron las autoridades capitalinas en un comunicado.

Hoy 21:44

La Municipalidad de la Capital informó que este martes 12 se hará efectivo el pago de un bono extraordinario de $500.000 para sus empleados, completando $ 1.000.000 de pesos anunciados oportunamente.

Los fondos estarán disponibles a partir de las 8 de la mañana. Este pago continúa en sintonía con las medidas salariales dispuestas por el Gobierno de la Provincia en acuerdo con la Mesa de Diálogo y Trabajo.

Cabe destacar que el pago se realiza con fondos propios del municipio, en virtud del equilibrio financiero y la administración responsable y ordenada de los recursos.