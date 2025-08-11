Personal de Obras Públicas de la Capital trabajó en el mantenimiento del desagüe pluvial del barrio Industria

Se trabajó en un tramo de 1.750 metros lineales.

Hoy 21:46

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital trabajó en la limpieza y mantenimiento correctivo y preventivo del desagüe pluvial del barrio Industria en un tramo de 1.750 metros lineales.

Los operarios de la dependencia se ocuparon del despeje de las soleras, de la extracción de plantas y de malezas invasivas; para lo cual se utilizaron 2 máquinas retroexcavadoras neumáticas, 3 bateas y 4 camiones volcadores con caja abierta.

El desagüe, recibe la cuenca pluvial de los barrios de ese sector de la ciudad, como el Belén, Santa Rosa de Lima, Santa Teresita y Autonomía y descarga el caudal en el colector de Avenida del Libertador y calle Rodríguez.

Las tareas realizadas forman parte del programa de mantenimiento de los desagües pluviales que lleva adelante la Municipalidad y que se desarrolla durante todo el año.