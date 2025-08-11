Conmebol ratificó al Monumental de Lima para la final de la Copa Libertadores

El estadio más grande de Perú albergará la definición de su principal torneo, que se disputará el 29 de noviembre.

Hoy 22:04

La CONMEBOL confirmó que la final de la Copa Libertadores 2025 se disputará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, el más grande de Perú, con capacidad para unos 80.000 espectadores.

El estadio, hogar del Club Universitario de Deportes —máximo campeón del fútbol peruano con 28 títulos—, ya albergó la primera final única del certamen continental, cuando Flamengo venció 2-1 a River Plate en 2019. La elección se definió por encima del Estadio Nacional de Perú (43.000 localidades) y fue anunciada tras la visita en abril del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

La presidenta peruana, Dina Boluarte, celebró la designación meses atrás y destacó que la decisión “ratifica a nuestra tierra como uno de los destinos más atractivos del continente”.

En esta edición, cuatro equipos argentinos siguen en carrera rumbo a Lima: Vélez visitará a Fortaleza mañana, Racing enfrentará a Peñarol en Montevideo, Estudiantes jugará ante Cerro Porteño en Paraguay y River se medirá con Libertad en Asunción.

Por otro lado, la final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), probablemente en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, con capacidad para 38.000 hinchas y actualmente en remodelación.

Sedes de finales únicas en la Copa Libertadores: