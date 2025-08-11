Alumnas del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participaron en una conferencia internacional por la paz

El encuentro reunió a activistas israelíes y palestinas que compartieron testimonios sobre los costos humanos de la guerra y la necesidad de construir un futuro sin violencia.

Hoy 22:37

El pasado 11 de agosto, alumnas de 4º año del Colegio Hermano Hermas de Bruijn, acompañadas por las profesoras Leisa Abalos Reynoso, Candela Roldán Eljall y Cecilia Díaz, asistieron al Fórum Centro de Convenciones para participar de la conferencia “Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol”.

Las docentes destacaron que las ponentes, en su mayoría madres y activistas, están motivadas por el deseo de que sus hijos no sean enviados a la guerra. Durante la jornada, abordaron temas sensibles como el suicidio provocado por la presión del reclutamiento militar, la desesperanza, la muerte y el miedo constante a perder a un ser querido.

Las disertantes fueron Hyam Tannous (israelí árabe cristiana), Reem Al Hajajreh (palestina musulmana) y Ángela Scharf (israelí judía), representantes de los movimientos “Mujeres por la Paz” y “Mujeres del Sol”. Según las profesoras, el mensaje central fue dejar de lado el debate político entre Israel y Palestina para centrarse en cómo convertirse en agentes de paz.

Las estudiantes recibieron un mensaje esperanzador ante un conflicto que parece no tener fin: un llamado a la acción por la paz y una reflexión sobre los privilegios que muchas veces se dan por sentados, como poder estudiar y perseguir sus sueños.

El encuentro fue enriquecedor para toda la comunidad educativa, dejando claro que la paz es el camino y que trabajar por ella es parte esencial de la solución.