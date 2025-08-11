Alumnas del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participaron en una conferencia internacional por la paz

El encuentro reunió a activistas israelíes y palestinas que compartieron testimonios sobre los costos humanos de la guerra y la necesidad de construir un futuro sin violencia.
El pasado 11 de agosto, alumnas de 4º año del Colegio Hermano Hermas de Bruijn, acompañadas por las profesoras Leisa Abalos Reynoso, Candela Roldán Eljall y Cecilia Díaz, asistieron al Fórum Centro de Convenciones para participar de la conferencia “Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol”.
Las docentes destacaron que las ponentes, en su mayoría madres y activistas, están motivadas por el deseo de que sus hijos no sean enviados a la guerra. Durante la jornada, abordaron temas sensibles como el suicidio provocado por la presión del reclutamiento militar, la desesperanza, la muerte y el miedo constante a perder a un ser querido.
Las disertantes fueron Hyam Tannous (israelí árabe cristiana), Reem Al Hajajreh (palestina musulmana) y Ángela Scharf (israelí judía), representantes de los movimientos “Mujeres por la Paz” y “Mujeres del Sol”. Según las profesoras, el mensaje central fue dejar de lado el debate político entre Israel y Palestina para centrarse en cómo convertirse en agentes de paz.
Las estudiantes recibieron un mensaje esperanzador ante un conflicto que parece no tener fin: un llamado a la acción por la paz y una reflexión sobre los privilegios que muchas veces se dan por sentados, como poder estudiar y perseguir sus sueños.
El encuentro fue enriquecedor para toda la comunidad educativa, dejando claro que la paz es el camino y que trabajar por ella es parte esencial de la solución.