Violenta pelea entre madres en San José del Rincón dejó siete heridas y dos policías agredidos

Una celebración por el Día del Niño en San José del Rincón terminó en una violenta pelea entre mujeres, con siete heridas, dos policías agredidos y el uso de cadenas como armas.

Hoy 22:42

La celebración por el Día del Niño en la plaza central de San José del Rincón, Santa Fe, terminó en un escándalo. Lo que debía ser una jornada familiar se transformó en un violento enfrentamiento entre varias mujeres, que dejó siete personas heridas —entre ellas adolescentes— y dos agentes de la policía agredidos.

El hecho ocurrió el domingo al atardecer, en el marco de un evento por el Mes de las Infancias. Un grupo de mujeres comenzó a discutir y rápidamente la situación escaló a golpes, gritos y empujones frente a entre 200 y 300 personas. Según testigos, algunas de las involucradas utilizaron cadenas de bicicletas como armas, poniendo en riesgo a niños y adultos presentes.

Caos en plena celebración familiar

La pelea se desató en la plaza ubicada en calles San Martín y Constituyentes, y obligó a un fuerte operativo policial. El responsable de Seguridad de la Municipalidad dio aviso a la Comisaría Distrito 14°, que acudió junto a móviles del Comando Radioeléctrico.

La violencia fue tal que varios menores terminaron empujados al suelo y los agentes tuvieron dificultades para intervenir, ya que fueron superados en número por la multitud. Durante el operativo, dos policías resultaron agredidos, aunque sin heridas graves.

Finalmente, con la llegada de refuerzos se logró dispersar a las involucradas. Siete mujeres, de entre 16 y 36 años, sufrieron lesiones leves y recibieron asistencia médica en el lugar. Todas ellas iniciaron acciones penales contra sus agresoras.

Investigación en curso

El violento episodio quedó registrado en varios videos filmados por los asistentes y ya está bajo investigación de la Unidad Regional I. Las autoridades buscan identificar a todos los participantes y esclarecer el origen del conflicto.

El hecho generó indignación en la comunidad, que lamentó que un evento para los más chicos haya terminado en escenas de violencia y caos.