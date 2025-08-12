Consternación en el ambiente artístico santiagueño por el fallecimiento de José “Pepe” Di Mauro

Amigos, colegas y familiares lo despiden con mensajes de dolor en redes sociales.

Hoy 01:10

Una profunda conmoción atraviesa al ambiente artístico de Santiago del Estero por la muerte de José "Pepe" Di Mauro, reconocido músico y artista en la cultura local.

"Pepe" fue miembro de la banda de rock santiagueña Derecho Viejo, con la que compartió escenarios y proyectó su talento en la escena musical provincial. También integró el grupo teatral La Mueca, donde desplegó su faceta actoral y su compromiso con las artes escénicas.

La noticia de su fallecimiento generó un inmediato impacto en colegas, amigos y seguidores, que llenaron las redes sociales con mensajes de despedida, recuerdos y muestras de afecto. Entre las expresiones compartidas, se destaca el reconocimiento a su calidez humana, su compromiso artístico y su aporte a la cultura de Santiago del Estero.