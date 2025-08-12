Consternación en el ambiente artístico santiagueño por el fallecimiento de José “Pepe” Di Mauro

Amigos, colegas y familiares lo despiden con mensajes de dolor en redes sociales.
Una profunda conmoción atraviesa al ambiente artístico de Santiago del Estero por la muerte de José "Pepe" Di Mauro, reconocido músico y artista en la cultura local.
"Pepe" fue miembro de la banda de rock santiagueña Derecho Viejo, con la que compartió escenarios y proyectó su talento en la escena musical provincial. También integró el grupo teatral La Mueca, donde desplegó su faceta actoral y su compromiso con las artes escénicas.
La noticia de su fallecimiento generó un inmediato impacto en colegas, amigos y seguidores, que llenaron las redes sociales con mensajes de despedida, recuerdos y muestras de afecto. Entre las expresiones compartidas, se destaca el reconocimiento a su calidez humana, su compromiso artístico y su aporte a la cultura de Santiago del Estero.