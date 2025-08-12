Una fría mañana para un martes con 27ºC de máxima en Santiago del Estero

Se espera una jornada primaveral tras un inicio con bajas temperaturas y cielo parcialmente nublado sobre la Madre de Ciudades.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector norte.
Hacia la tarde, se anuncia cielo algo nublado, vientos del norte rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 27ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el miércoles, la máxima alcanzaría los 21ºC, en una jornada con cielo parcial a mayormente nublado y vientos moderados del sector sur.
