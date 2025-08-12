Noah Centineo interpretará a un joven Rambo en la precuela de la saga

El actor encabezará el reparto de John Rambo, producción ambientada en la Guerra de Vietnam y dirigida por el finlandés Jalmari Helander.

Hoy 06:40

El medio especializado Deadline confirmó que Noah Centineo será el protagonista de John Rambo, una precuela de la icónica franquicia cinematográfica de acción que hasta ahora había sido liderada por Sylvester Stallone. El guion estará a cargo de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, responsables de títulos como Black Adam y The Mauritanian.

La película, anunciada en mayo, narrará la juventud de Rambo durante la Guerra de Vietnam. El rodaje comenzará en otoño en locaciones de Tailandia y contará con la producción de Templeton Media y Millennium Media. Por el momento, Stallone no participará en el proyecto. Aunque aún no tiene distribuidora confirmada, Lionsgate suena como la principal candidata, dado su vínculo con las últimas entregas de la saga y con los trabajos recientes de Helander.

Esta será la quinta película del director finlandés, conocido por títulos como Rare Exports: Un cuento gamberro de Navidad, Big Game, Sisu y su próxima secuela, que se estrenará en España el 21 de noviembre de la mano de Sony Pictures. Helander también fue anunciado como responsable de Fairytale in New York, un thriller de acción protagonizado por Ke Huy Quan, actualmente en pausa.

Centineo, que ha participado en producciones como Los ángeles de Charlie, Black Adam, Dream Scenario y Warfare: Tiempo de guerra, tiene pendiente el estreno de la nueva adaptación cinematográfica de Street Fighter, donde interpretará a Ken Masters. Dirigida por Kitao Sakurai, esta película llegará en 2026 y contará con un elenco que incluye a Jason Momoa, Andrew Koji, Cody Rhodes, Roman Reigns, Callina Liang, Curtis “50 Cent” Jackson, Vidyut Jammwal, Orville Peck, Andrew Schulz y David Dastmalchian como M. Bison.