La vuelta de Taylor Swift: anuncia su duodécimo disco y una inesperada aparición en podcast

Hoy 07:57

La cantante sorprendió a sus fanáticos tras su pausa post-gira con el anuncio de un nuevo álbum y detalles exclusivos sobre su lanzamiento y presentación en podcast.

Taylor Swift regresó oficialmente al mundo de la música tras su descanso posterior a la gira Eras con el anuncio de su duodécimo álbum, titulado The Life of a Showgirl. Aunque la fecha oficial de lanzamiento aún no se ha revelado, se confirmó que los vinilos y casetes en preventa se enviarán antes del 13 de octubre, según información publicada en el sitio web oficial de la artista.

El disco estará disponible en un vinilo de color naranja brillante con una funda verde menta que presenta un diseño con un recorte en forma de candado sobre el disco. Por el momento, no hay más detalles sobre la portada del álbum, que será revelada próximamente.

Para anunciar la noticia, Swift utilizó un fondo naranja brillante en su página web con una cuenta regresiva. La confirmación oficial se dio durante el episodio del podcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, donde Swift fue la invitada especial. Este episodio se estrenó el miércoles a las 7 p.m. ET, generando gran expectativa entre los fans que incluso editaron imágenes con Photoshop para adivinar su participación.

Durante el podcast, Swift confirmó el nombre de su nuevo álbum mostrando una portada borrosa del vinilo. En un momento de la conversación, compartió un tierno intercambio con su pareja, quien llevaba una sudadera azul, destacando que el color del vinilo es similar al color de sus ojos, resaltando la conexión entre ambos.

Con gran entusiasmo, Taylor Swift cerró la charla diciendo: “¡Vamos a hacer un maldito podcast!”, marcando así el inicio de esta nueva etapa musical y comunicativa.

Este anuncio pone a la expectativa a los seguidores de Swift, quienes esperan con ansias la salida de The Life of a Showgirl, un nuevo capítulo en la carrera de una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo.