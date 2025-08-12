Chaco: terminó tras las rejas por intentar incendiar la casa de su pareja

Un hombre de 51 años ingresó sin autorización a la vivienda y amenazó con prender fuego.

Hoy 08:09

Personal de la División Delitos Contra las Personas de la Policía del Chaco, dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, detuvo a un hombre acusado de amenazas y violación de domicilio en un caso enmarcado en violencia de género.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La denuncia fue radicada en la Comisaría 11ª de Resistencia por una mujer de 45 años, domiciliada en Villa Pegoraro. Según su testimonio, su pareja, de 51 años, ingresó sin autorización a su vivienda de avenida Moreno, en forma agresiva y profiriendo amenazas: "Te voy a prender fuego toda la casa".

El hombre portaba un bidón con nafta y llegó a rociar el living de la casa, pero familiares intervinieron y lograron impedir que concretara el ataque, tras lo cual el agresor se retiró. De acuerdo a lo informado por Diario Norte, con la denuncia y los datos aportados, efectivos policiales realizaron tareas investigativas que permitieron ubicar y demorar al sospechoso en avenida Moreno al 1100. Se dio intervención al médico policial de turno y las actuaciones continuarán para ampliar la información.

El procedimiento estuvo a cargo del comisario Claudio Orlando Ramírez, jefe de la División Delitos Contra las Personas, y del comisario principal Raúl Ricardo Pelizardi, jefe de la Dirección de Investigaciones Complejas Metropolitana.