Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 AGO 2025 | 5º
X
Mundo

Explosión en una siderúrgica de Estados Unidos: un muerto y decenas de heridos

Ocurrió en Pensilvania. Quedaron personas atrapadas bajo los escombros y se cree que hay dos desaparecidos.

Hoy 08:21

Una persona murió y decenas resultaron heridas luego de que se produjera una explosión en la siderúrgica Clairton Coke Works de U.S. Steel, en el estado de Pensilvania, informaron medios estadounidenses.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras la explosión, quedaron personas atrapadas bajo los escombros, por lo que se emprendió una operación de rescate. La policía del condado de Allegheny, citada por ABC News, cree que hay dos desaparecidos.

Aún se desconoce el número total de víctimas, pero muchas de las heridas no son mortales, indicó Kasey Reigner, portavoz de los servicios de emergencia del condado de Allegheny.

"El lugar de los hechos todavía se encuentra activo y las personas en las cercanías deben seguir las órdenes de las autoridades locales", publicó en la red social X el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Según informó la agencia Xinhua, la planta de Clairton generó preocupaciones por contaminación en los últimos años. En 2019, U.S. Steel acordó resolver una demanda de 2017 por 8,5 millones de dólares. De conformidad con el arreglo, la compañía aceptó pagar 6,5 millones de dólares para reducir las emisiones de hollín y los olores nocivos de la instalación de coquización de Clairton.

TEMAS Estados Unidos

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Consternación en el ambiente artístico santiagueño por el fallecimiento de José “Pepe” Di Mauro
  2. 2. Violenta pelea entre madres en San José del Rincón dejó siete heridas y dos policías agredidos
  3. 3. Alumnas del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participaron en una conferencia internacional por la paz
  4. 4. Alerta roja de Interpol: uno de los sicarios más peligrosos de Chile fue liberado por error
  5. 5. Robo en un jardín de infantes de Frías: recuperan tablets, útiles y módulos alimenticios
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT