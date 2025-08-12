Dormir mejor y otros sorprendentes beneficios de la banana, según la ciencia

Populares, sabrosas y consumidas en todo el mundo, son una fruta que vale la pena sumar a la alimentación.

Hoy 08:25

La banana es una fruta práctica, sabrosa y suele encontrarse durante todo el año, lo que facilita su consumo. Originaria de regiones tropicales, se ha extendido por todo el planeta, siendo un fruto del género Musa y de la familia Musaceae, según la definición de la Enciclopedia Britannica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Es una de las frutas más consumidas por la población mundial. Al fin y al cabo, cada año se consumen más de 100.000 millones de bananas en todo el mundo, según Mayo Clinic, una organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a la educación y la investigación científica y médica.

Según esta fuente, la mayoría de las bananas que se venden en el continente americano se cultivan en Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, también se plantan en más de 100 países de clima tropical. Esta fruta también destaca por su alto valor nutricional, lo que la convierte en un alimento recomendado por nutricionistas e investigadores como parte de una alimentación saludable.

Para conocer más al respecto, National Geographic habló con la nutricionista brasileña Edvânia Soares, que tiene un posgrado en nutrición clínica deportiva y vigilancia de la salud, sobre los principales nutrientes y beneficios de comer banana regularmente.

Bananas

Los 5 principales beneficios de la banana y su valor nutritivo

Pocos alimentos en general se comparan en calidad y cantidad de nutrientes a una banana. Una banana de cualquier tipo aporta unas 105 calorías (si es de tamaño medio), y prácticamente no tiene grasa, colesterol ni sodio. “Las bananas son una gran fuente de hidratos de carbono, que proporcionan energía de forma rápida y eficaz”, detalla Soares.

“Además de hidratos de carbono, es una fuente saludable de fibra, potasio, magnesio, vitamina B6, vitamina C y diversos antioxidantes y fitonutrientes, lo que lo convierte en un alimento muy rico”, explica la nutricionista brasileña, que comenta cada uno de los beneficios derivados de su valor nutricional.

1. La banana favorece la digestión

Con unos 3 gramos de fibra, una banana mediana aporta casi el 10% de la fibra que necesita un adulto al día, basándose en una dieta diaria de 2000 calorías, según las directrices dietéticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

“Al ser rica en fibra, contribuye en gran medida al tránsito intestinal, ayudando a mover correctamente los alimentos por todo el sistema digestivo, especialmente en los intestinos”, explica la experta en nutrición.

Además, la fibra aporta otros beneficios: una de las fibras del plátano, la pectina, junto con su almidón, modera la liberación de glucosa en la sangre después de comer, evitando los “picos” de azúcar y contribuyendo a dar una mayor sensación de saciedad. La pectina y el almidón también actúan como prebióticos, favoreciendo el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas.

2. La banana ayuda al metabolismo y equilibra el sistema nervioso gracias a la vitamina B6

“La banana es una buena fuente de vitamina B6, por eso es tan importante para el funcionamiento del sistema nervioso, ya que ayuda a mantener los neurotransmisores. La vitamina B6 también es esencial para el metabolismo energético de nuestro organismo”, afirma la nutricionista.

3. La banana contiene antioxidantes que favorecen la inmunidad y combaten los radicales libres

Las bananas contienen una serie de nutrientes antioxidantes, como la vitamina C, que ayuda al organismo a absorber el hierro y aumenta la capacidad del sistema inmunitario para combatir enfermedades. “La otra función importante de los antioxidantes es luchar contra los radicales libres, previniendo el envejecimiento del organismo y las enfermedades”, agrega Soares.

4. El potasio y el magnesio ayudan a reducir la hipertensión y a mejorar los niveles de azúcar en sangre

“El potasio es un mineral esencial para la salud del corazón”, asegura la especialista en nutrición brasileña. Esto se debe a que es importante para el buen funcionamiento del sistema vascular, ayudando a mantener una presión arterial equilibrada, ya que ayuda a equilibrar la cantidad de sodio en el cuerpo, previniendo la hipertensión.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos afirma que la banana es una buena fuente de potasio, ya que aporta unos 422 mg, es decir, algo menos del 10% de lo que se necesita al día.

Según Mayo Clinic, el magnesio contenido en la banana también ayuda a equilibrar la tensión arterial. Pero el magnesio también tiene beneficios para los músculos, ya que interviene en varios procesos metabólicos: “El magnesio ayuda a la formación de fibras musculares, al mantenimiento de los huesos e incluso previene los calambres”, señala la nutricionista.

5. El consumo de banana puede ayudar a mejorar la calidad del sueño

Otro beneficio poco conocido de la banana está relacionado con la calidad del sueño y el buen humor. “La banana también contiene el aminoácido triptófano, que puede ayudar a equilibrar el sueño y el estado de ánimo”, explica Soares.

Y es que, según un artículo de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil) la banana es una de las principales fuentes de triptófano, un aminoácido esencial para la producción de serotonina y melatonina, hormonas relacionadas con el bienestar y el sueño, respectivamente.