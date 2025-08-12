¿Subrayás tu firma?: esto revela mucho sobre tu personalidad

Descubrí qué significa este gesto sobre tu carácter, personalidad, autoestima según la grafología.
Firmar un documento parece un acto rutinario, pero cada trazo que hacemos puede decir mucho sobre quiénes somos. Uno de los gestos más llamativos —y más interpretados por la grafología— es el de subrayar el nombre en la firma.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Aunque para algunos sea simplemente un detalle estético, este hábito puede revelar rasgos profundos de la personalidad, la autoestima y la forma de relacionarse con los demás.
La grafología es la técnica que analiza la escritura a mano para identificar características del carácter, emociones y conductas. Se utiliza en procesos de selección de personal, en el ámbito psicológico y en investigaciones forenses.
Según este estudio, subrayar el nombre puede ser una señal de autoafirmación, deseo de destacar o necesidad de marcar territorio. Entre las interpretaciones más comunes se encuentran:
No siempre el significado es positivo. La grafología advierte que un subrayado excesivamente grueso, agresivo o que cruza el nombre puede estar vinculado a inseguridad, egocentrismo o una necesidad excesiva de control. En algunos casos, también puede reflejar ansiedad o tensión interna.
La grafología también analiza la dirección en la que se proyecta la firma: