Ola de calor en Europa: los incendios forestales se multiplican en España y Portugal

Los equipos de emergencia luchan contra múltiples focos en ambos países, mientras una ola de calor récord continúa en Europa.

Hoy 08:33

Los equipos de emergencia luchan contra múltiples incendios forestales en España y Portugal, mientras una ola de calor récord continúa en Europa.

Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado. El humo de Tres Cantos se podía sentir en toda la capital española.

Se espera que las temperaturas extremas en España y Portugal se prolonguen al menos hasta el miércoles, según las autoridades, con pronósticos de hasta 44 °C.

