Ola de calor en Europa: los incendios forestales se multiplican en España y Portugal

Los equipos de emergencia luchan contra múltiples focos en ambos países, mientras una ola de calor récord continúa en Europa.
Los equipos de emergencia luchan contra múltiples incendios forestales en España y Portugal, mientras una ola de calor récord continúa en Europa.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado. El humo de Tres Cantos se podía sentir en toda la capital española.
Se espera que las temperaturas extremas en España y Portugal se prolonguen al menos hasta el miércoles, según las autoridades, con pronósticos de hasta 44 °C.