Felicidad total: Alejandra Maglietti presentó a su bebé recién nacido

La panelista y modelo compartió la felicidad de su maternidad con una imagen que conmovió a todos. Sus compañeros celebraron la noticia al aire con gran emoción.

Hoy 08:51

Alejandra Maglietti vive un momento único e inolvidable: se convirtió en mamá por primera vez. La noticia fue confirmada a pura emoción por sus compañeros de Bendita (El Nueve), donde dieron a conocer que Manuel pesa 4.200 kilos y también compartieron su primera foto.

Manuel en BenditaTv

Al aire de su programa, Beto Casella interrumpió el programa y se mostró muy feliz por la llegada del bebé que tuvieron su compañera de trabajo junto a Juan Manuel. “Nos llena de felicidad”, dijo sobre el anuncio.

Además, el conductor aportó algunos detalles como que se trató de una cesárea programada. “Ahora entendemos la pancita de Alejandra”, bromeó con cariño, mientras celebraba que tanto la modelo como el pequeño se encuentran en perfecto estado de salud.

Durante todo el proceso, el equipo de Bendita estuvo muy presente, brindando apoyo y acompañamiento a Alejandra en este momento tan especial. “Estamos cuidándola y respetando sus tiempos, pero siempre listos para lo que necesite”, agregó Beto.

Finalmente, tras mostrar la primera imagen de Manuel, el conductor dedicó unas palabras emotivas a la flamante mamá y su bebé: “Se hizo esperar, pero llegó sano y fuerte. Bienvenido al mundo, Manuel, y felicidades a Alejandra por esta hermosa nueva etapa”.