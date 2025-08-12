Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 AGO 2025 | 11º
X
Somos Deporte

Racing no lo pudo aguantar y perdió por la mínima en su visita a Peñarol

La Academia cayó por 1-0 en Uruguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y ahora está obligado a dar vuelta la historia en Avellaneda.

Hoy 23:47

Racing perdió 1-0 frente a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un partido áspero, cargado de roces e infracciones, el gol llegó a diez minutos del final: David Terans aprovechó una mala salida de Gabriel Arias y marcó la diferencia para el Carbonero.

El encuentro también dejó dos situaciones destacadas: la lesión de Leo Fernández, figura del conjunto uruguayo, en el primer tiempo, y el debut de Marcos Rojo con la camiseta de la Academia, ingresando sobre el cierre del duelo.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas está obligado a ganar en la revancha del próximo martes 19 de agosto a las 21:30, en el Cilindro de Avellaneda, para seguir con vida en el certamen continental.

TEMAS Copa Libertadores Racing Club

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Fernández por la muerte de una mujer de 71 años
  2. 2. Zelenski considera que la próxima cumbre en Alaska es una “victoria personal” para Putin
  3. 3. Elías Suárez: “Si la gente lo decide, seguiré trabajando para que Santiago mantenga su camino de crecimiento y oportunidades”
  4. 4. El mensaje de Guillermo Francella a Julieta Prandi antes del veredicto en el juicio contra Claudio Contardi
  5. 5. Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro por 24 horas y habrá otra movilización
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT