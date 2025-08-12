Racing, con el posible debut de Marcos Rojo, va por el primer golpe ante un entonado Peñarol

La Academia visita al elenco uruguayo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Hoy 08:54

Racing enfrentará a Peñarol esta noche desde las 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro será dirigido por Raphael Claus (Brasil), con Wagner Reway en el VAR, y contará con transmisión de Fox Sports.

La Academia atraviesa un momento irregular en la Liga Profesional, con un solo triunfo en cuatro fechas del Clausura y un empate 0-0 reciente ante Boca en La Bombonera. Sin embargo, el equipo de Gustavo Costas se ilusiona con seguir firme en el plano internacional, tras ganar el Grupo E y con el antecedente de haber sido campeón de la Sudamericana y de la Recopa.

Entre las novedades, Racing podrá contar con Marcos Rojo, flamante refuerzo y habilitado solo para competencias internacionales. Además regresan Gabriel Arias y Santiago Solari.

Por su parte, el Carbonero llega en gran forma tras golear 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo y lidera el Clausura 2025 con puntaje ideal en dos jornadas. El equipo de Diego Aguirre acumula solo una derrota en los últimos 21 partidos y avanzó a octavos como segundo del Grupo H, detrás de Vélez.

Probable formación de Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Posible once de Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.