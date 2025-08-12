Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 AGO 2025 | 5º
X
Somos Deporte

Racing, con el posible debut de Marcos Rojo, va por el primer golpe ante un entonado Peñarol

La Academia visita al elenco uruguayo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Hoy 08:54

Racing enfrentará a Peñarol esta noche desde las 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro será dirigido por Raphael Claus (Brasil), con Wagner Reway en el VAR, y contará con transmisión de Fox Sports.

La Academia atraviesa un momento irregular en la Liga Profesional, con un solo triunfo en cuatro fechas del Clausura y un empate 0-0 reciente ante Boca en La Bombonera. Sin embargo, el equipo de Gustavo Costas se ilusiona con seguir firme en el plano internacional, tras ganar el Grupo E y con el antecedente de haber sido campeón de la Sudamericana y de la Recopa.

Entre las novedades, Racing podrá contar con Marcos Rojo, flamante refuerzo y habilitado solo para competencias internacionales. Además regresan Gabriel Arias y Santiago Solari.

Por su parte, el Carbonero llega en gran forma tras golear 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo y lidera el Clausura 2025 con puntaje ideal en dos jornadas. El equipo de Diego Aguirre acumula solo una derrota en los últimos 21 partidos y avanzó a octavos como segundo del Grupo H, detrás de Vélez.

Probable formación de Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Posible once de Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

TEMAS Copa Libertadores Racing Club

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Consternación en el ambiente artístico santiagueño por el fallecimiento de José “Pepe” Di Mauro
  2. 2. Violenta pelea entre madres en San José del Rincón dejó siete heridas y dos policías agredidos
  3. 3. Alumnas del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participaron en una conferencia internacional por la paz
  4. 4. Alerta roja de Interpol: uno de los sicarios más peligrosos de Chile fue liberado por error
  5. 5. Robo en un jardín de infantes de Frías: recuperan tablets, útiles y módulos alimenticios
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT