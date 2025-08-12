Cristin Milioti se muestran optimista sobre una segunda temporada de The Penguin

Tras el éxito de la primera temporada y varias nominaciones a los Emmy, crecen las posibilidades de que The Penguin continúe con una segunda entrega. El elenco y los productores se muestran optimistas, aunque HBO aún no confirmó oficialmente la renovación.

El futuro de The Penguin, la miniserie de HBO protagonizada por Colin Farrell, genera expectativas luego de su éxito y varias nominaciones a los Emmy. Aunque la serie fue concebida inicialmente como una producción limitada de ocho episodios, crecen las posibilidades de una temporada 2, según declaraciones recientes de su elenco y productores.

El propio Colin Farrell expresó en entrevistas que, aunque la serie fue diseñada para ser limitada, estaría abierto a continuar si surge una idea que funcione en paralelo al universo cinematográfico de Matt Reeves. Sin embargo, aclaró que no siente prisa ni un deseo profundo por hacerlo si el resultado no mantiene la calidad original.

Por su parte, los productores ejecutivos Matt Reeves y Dylan Clark señalaron que no se propusieron cliffhangers dramáticos, sino una narrativa que invite a los espectadores a un viaje profundo a través de múltiples puntos de vista. Clark añadió que “quieren que el público quiera más series” y que hay “conversaciones silenciosas” sobre una posible segunda temporada que podrían avanzar si HBO aprueba la idea.

Además, la actriz Cristin Milioti, que interpreta a Sofia, manifestó su interés en seguir explorando su personaje y se mostró esperanzada en un regreso, aunque admitió que hasta el momento no hay confirmaciones oficiales.

Por último, Casey Bloys, CEO de HBO, destacó que la prioridad actual es la película de Batman, pero reconoció que existen ideas para desarrollar una segunda temporada que complemente el film y el universo expandido.

Así, aunque la segunda temporada de The Penguin no está confirmada, las señales son alentadoras y mantienen viva la expectativa entre los fans.

