Estados Unidos: la inflación subió menos de lo esperado y crecen las expectativas de un recorte de tasas

Para la Reserva Federal de los Estados Unidos será una lectura crucial antes de la reunión del próximo mes, en donde definirán si volverán a recortar la tasa o no.

Hoy 10:07

La inflación en Estados Unidos fue de 2,7% interanual en julio, levemente por debajo de lo esperado por los analistas, e idéntica cifra a la registrada en junio. Sin embargo, la inflación núcleo mostró el comportamiento opuesto, ya que subió 3,1%, por encima de las proyecciones.

Estos datos de Índice de Precios Minoristas (IPC) de EEUU son particularmente significativos en el marco del enfriamiento del mercado laboral norteamericano y las presiones del gobierno de Donald Trump para que la Reserva Federal (Fed) baje las tasas de interés.

"Esta información también será importante para la Reserva Federal, que ha indicado que los efectos completos de la guerra comercial podrían no ser plenamente visibles hasta pasados unos meses desde su implementación", plantearon desde XTB.

En este sentido, antes de la publicación del IPC, los mercados estaban descontando una probabilidad de aproximadamente el 82% de que la Fed recorte las tasas en su reunión de septiembre. A los pocos minutos de conocerse el dato, ese porcentaje saltó al 90%.