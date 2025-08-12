Buscan intensamente a mujer de 29 años desaparecida en el barrio Colón

Florencia Evangelina Paz, de 29 años y con retraso madurativo moderado, desapareció ayer por la tarde.

Hoy 10:30

La División Búsqueda de Personas junto con la Comisaría Comunitaria Nº 4 de Santiago del Estero están abocados a localizar a Florencia Evangelina Paz, una mujer de 29 años domiciliada en calle Martín Herrera, barrio Colón. La causa está bajo la intervención de la Unidad Fiscal, a cargo de la Dra. Eugenia Callegaris.

Florencia, quien presenta un retraso madurativo moderado, se retiró de su casa ayer por la tarde y hasta el momento se desconoce su paradero.

En cuanto a sus características físicas, se describe a la joven con contextura robusta, una estatura aproximada de 1,60 metros, cabello largo y color castaño oscuro, ojos marrón oscuro y cutis trigueño. Como detalles distintivos, posee un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre “Nikol” y una frase tatuada en el brazo derecho.

Al momento de desaparecer, vestía una remera de mangas largas blanca ajustada al cuerpo, una calza azul con detalles en blanco y un par de zapatillas azules.

Las autoridades solicitan a quienes tengan cualquier información que pueda ayudar a encontrarla, comunicarse a la División Búsqueda de Personas al teléfono 4226638, al celular 154971621, o acercarse a la dependencia policial más cercana a su domicilio.