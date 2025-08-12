Invitan a participar de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Piedad

Con diversas actividades litúrgicas y comunitarias durante todo agosto, la parroquia del barrio Sarmiento celebra a su santa patrona e invita a toda la comunidad a participar y colaborar con donaciones.

Hoy 10:23

Con el lema “Con nuestra Madre de la Piedad abriendo caminos de esperanza”, la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, ubicada en Castelli 462 casi Santa Fe, barrio Sarmiento (Santiago del Estero Capital), invita a fieles y vecinos a sumarse a las celebraciones por las fiestas patronales que se extenderán durante todo el mes de agosto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Flyer

El cronograma incluye misas especiales, encuentros comunitarios, homenajes a familias, niños, adultos mayores, trabajadores y jóvenes, además del tradicional triduo y la gran celebración central el 31 de agosto, que contará con procesión por las calles del barrio y una serenata en honor a la Santa Patrona.

Como parte del espíritu solidario de la festividad, se reciben donaciones de juguetes en buen estado y dulces (budines, galletas, jugos, etc.), que pueden entregarse los domingos a partir de las 19 hs en la sede parroquial o coordinando por WhatsApp al (0385) 153-146-132 (Rosario Suárez).

La comunidad parroquial invita a participar con alegría, fe y esperanza de este tiempo especial de encuentro y devoción.