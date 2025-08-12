Un joven fue amenazado de muerte por delincuentes que le robaron su celular

Los malvivientes lo redujeron para robarle sus pertenencias. Ocurrió en el barrio Paraíso de la ciudad de La Banda.

Hoy 10:31

El barrio Paraíso, en la vecina ciudad de La Banda, fue escenario de un violento asalto. La victima es un joven muchacho que fue reducido por dos delincuentes que se movilizaban en una moto y estaban armados.

De acuerdo a lo informado, los malvivientes lo amenazaron con un cuchillo y huyeron a gran velocidad tras robarle el teléfono celular.

Algunos vecinos vieron el hecho e intentaron ayudar al joven, mientras los delincuentes escapaban del lugar.

Enterado de lo sucedido, personal policial realizó rastrillajes por la zona, aunque por el momento nada se sabe de los asaltantes. Habitantes del barrio Paraíso expresaron su preocupación por este tipo de hechos, cada vez más violentos.