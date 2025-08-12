Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 AGO 2025 | 22º
X
Policiales

Un joven fue amenazado de muerte por delincuentes que le robaron su celular

Los malvivientes lo redujeron para robarle sus pertenencias. Ocurrió en el barrio Paraíso de la ciudad de La Banda.

Hoy 10:31
Foto de archivo.

El barrio Paraíso, en la vecina ciudad de La Banda, fue escenario de un violento asalto. La victima es un joven muchacho que fue reducido por dos delincuentes que se movilizaban en una moto y estaban armados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado, los malvivientes lo amenazaron con un cuchillo y huyeron a gran velocidad tras robarle el teléfono celular.

Algunos vecinos vieron el hecho e intentaron ayudar al joven, mientras los delincuentes escapaban del lugar.

Enterado de lo sucedido, personal policial realizó rastrillajes por la zona, aunque por el momento nada se sabe de los asaltantes. Habitantes del barrio Paraíso expresaron su preocupación por este tipo de hechos, cada vez más violentos.

TEMAS La Banda Asalto

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Consternación en el ambiente artístico santiagueño por el fallecimiento de José “Pepe” Di Mauro
  2. 2. Violenta pelea entre madres en San José del Rincón dejó siete heridas y dos policías agredidos
  3. 3. Robo en un jardín de infantes de Frías: recuperan tablets, útiles y módulos alimenticios
  4. 4. Alumnas del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participaron en una conferencia internacional por la paz
  5. 5. Alerta roja de Interpol: uno de los sicarios más peligrosos de Chile fue liberado por error
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT