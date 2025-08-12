Ingresar
El reconocimiento de la Fórmula 1 a Franco Colapinto tras participar en nueve Grandes Premios

La máxima categoría del automovilismo publicó en sus redes sociales la lista de pilotos argentinos que más vueltas completaron en la división.

Hoy 10:46

La Fórmula 1 publicó en sus redes sociales el ranking de pilotos argentinos que más vueltas completaron en la máxima categoría del automovilismo y Franco Colapinto se ubicó en el quinto lugar.

“Suma experiencia. Tras el GP de Hungría, Colapinto ya está entre los cinco pilotos argentinos con más vueltas en la F1”, destacó la categoría en su cuenta oficial de Instagram. El joven de 22 años se metió así en un grupo selecto de corredores albicelestes que hicieron historia en el Mundial.

Ranking histórico de argentinos con más vueltas en la F1

  1. Carlos Reutemann – 6986 vueltas
  2. Juan Manuel Fangio – 3022 vueltas
  3. José Froilán González – 1296 vueltas
  4. Gastón Mazzacane – 1057 vueltas
  5. Franco Colapinto – 853 vueltas
  6. Roberto Mieres – 790 vueltas
  7. Esteban Tuero – 613 vueltas
  8. Carlos Menditeguy – 517 vueltas
  9. Onofre Marimón – 428 vueltas

Próxima cita: GP de los Países Bajos

Colapinto volverá a competir el domingo 31 de agosto de 2025 en el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. Todas las sesiones se podrán ver en vivo a través de Disney+.

Horarios (hora Argentina):

  • Viernes 29 de agosto: Práctica 1 – 7:30 / Práctica 2 – 11:00
  • Sábado 30 de agosto: Práctica 3 – 6:30 / Clasificación – 10:00
  • Domingo 31 de agosto: Carrera – 10:00

Circuito de Zandvoort – Datos clave

  • Ubicación: Zandvoort, Países Bajos
  • Inauguración: 7 de agosto de 1948
  • Longitud: 4,307 km
  • Curvas: 14
  • Capacidad: 105.000 espectadores
  • Vuelta récord: 1:11.097 – Lewis Hamilton (Mercedes, 2021)
  • Superficie de escapatorias: asfalto y grava

