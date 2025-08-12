Ingresar
Un hombre denunció que su mujer lo insultó y agredió tras reclamarle una infidelidad

Se presentó en la comisaría 16 y relató lo ocurrido en su vivienda de la localidad de Rodeana, departamento Banda.

Hoy 10:45
De acuerdo a lo informado por la policía, todo ocurrió el domingo pasado. Cerca de las 22.30, Gonzalo —de 24 años, con domicilio legal en Estación Simbolar— manifestó a los uniformados que mientras se encontraba con su pareja (24), adonde conviven hace 4 años, se generó una discusión.

Según contó, en ese momento su concubina —con quien tiene 3 hijos en común— le reclamó una supuesta infidelidad de su parte. Allí (en función de los dichos del damnificado) comenzó a alterarse y le dio un golpe de puño en la cara, provocándole un corte en la ceja izquierda.

Luego la mujer tomó un cuchillo e intentó herirlo, pero al no lograr darle alcance arremetió contra su motocicleta y le abrió las cubiertas con el cuchillo y le perforó el tanque de combustible.

