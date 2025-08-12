Quimilí: ordenan prisión preventiva para comerciante acusado de la muerte de Priscila Paz

La Justicia dispuso la medida contra Marcelo Roberto Chazarreta, acusado de abuso sexual seguido de muerte. El hecho ocurrió en una camioneta, en la zona del desagüe del barrio Cooperativa.

La jueza María Pía Danielsen dictó este martes la prisión preventiva para Marcelo Roberto Chazarreta, comerciante de la ciudad de Quimilí, acusado del presunto delito de abuso sexual seguido de muerte en perjuicio de la joven Priscila Paz.

La medida fue comunicada a las partes al término de la audiencia judicial.

Según la investigación, la muerte de la víctima se produjo a raíz de un shock hipovolémico causado por una lesión intravaginal, de acuerdo con las conclusiones de la autopsia realizada por los forenses, 24 horas después del hecho.

El hecho habría ocurrido en el interior de una camioneta Renault Kangoo, propiedad del acusado, en una zona conocida como el desagüe del barrio Cooperativa, en Quimilí.