Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 AGO 2025 | 22º
X
Policiales

Quimilí: ordenan prisión preventiva para comerciante acusado de la muerte de Priscila Paz

La Justicia dispuso la medida contra Marcelo Roberto Chazarreta, acusado de abuso sexual seguido de muerte. El hecho ocurrió en una camioneta, en la zona del desagüe del barrio Cooperativa.

Hoy 12:30

La jueza María Pía Danielsen dictó este martes la prisión preventiva para Marcelo Roberto Chazarreta, comerciante de la ciudad de Quimilí, acusado del presunto delito de abuso sexual seguido de muerte en perjuicio de la joven Priscila Paz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida fue comunicada a las partes al término de la audiencia judicial.

Según la investigación, la muerte de la víctima se produjo a raíz de un shock hipovolémico causado por una lesión intravaginal, de acuerdo con las conclusiones de la autopsia realizada por los forenses, 24 horas después del hecho.

El hecho habría ocurrido en el interior de una camioneta Renault Kangoo, propiedad del acusado, en una zona conocida como el desagüe del barrio Cooperativa, en Quimilí.

TEMAS Quimilí

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Consternación en el ambiente artístico santiagueño por el fallecimiento de José “Pepe” Di Mauro
  2. 2. Violenta pelea entre madres en San José del Rincón dejó siete heridas y dos policías agredidos
  3. 3. Robo en un jardín de infantes de Frías: recuperan tablets, útiles y módulos alimenticios
  4. 4. Alumnas del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participaron en una conferencia internacional por la paz
  5. 5. Alerta roja de Interpol: uno de los sicarios más peligrosos de Chile fue liberado por error
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT