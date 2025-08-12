Luto en el automovilismo argentino: murió un piloto del Turismo Pista tras un accidente

Durante los entrenamientos de la Monomarca Fiat en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Claudio Segarra se accidentó y, tras permanecer internado en cuidados intensivos, falleció este lunes.

Hoy 12:36

El automovilismo argentino está de luto por la muerte de Claudio Segarra, piloto del Turismo Pista San Luis, quien falleció este lunes luego de permanecer internado en terapia intensiva tras un fuerte accidente durante un entrenamiento.

El trágico hecho ocurrió el fin de semana en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, de donde era oriundo Segarra. El siniestro se produjo en las pruebas de la Monomarca Fiat, cuando el corredor iniciaba su primera vuelta cronometrada a bordo de un Fiat Palio.

Según testigos, el piloto perdió el control del vehículo al ingresar a la recta principal. El auto realizó un trompo y chocó de lleno contra el paredón en la entrada a la sala técnica del circuito. El golpe provocó heridas de extrema gravedad.

Los médicos actuaron de inmediato, realizando maniobras de reanimación en el lugar. Luego, Segarra fue trasladado a un centro de salud en la ciudad, donde permaneció internado hasta que se confirmó su fallecimiento.

Tras el accidente, la actividad programada para el resto del día en el circuito fue suspendida. Además, se iniciaron investigaciones para determinar las condiciones de seguridad del trazado y si se cumplían las normativas vigentes.

Despedida de la comunidad automovilística

Desde la organización del Turismo Pista San Luis despidieron al piloto con un emotivo mensaje: “Con profundo pesar, debemos comunicar que hace instantes falleció el piloto Claudio Segarra, luego de un accidente en los entrenamientos de la Monomarca Fiat, tras permanecer internado en terapia intensiva. Acompañamos a su familia y amigos en esta irreparable pérdida. Lo recordaremos como un apasionado del automovilismo. Hasta siempre Claudio, que en paz descanses”.