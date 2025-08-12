Mejora el bebé intoxicado con fentanilo en Córdoba, pero aún preocupa su estado neurológico

Giovanni Benavídez, de solo tres meses, sigue recuperándose. Los médicos no descartan posibles secuelas.
Tras un periodo de pronóstico reservado y con una grave complicación, el bebé cordobés Giovanni “Gio” Benavídez se recupera favorablemente después de que le suministraran fentanilo contaminado con dos bacterias.
El abogado Carlos Nayi, representante legal de la familia, afirmó que Gio “ha superado todos los pronósticos y se encuentra en estado de reservado”.
Aunque todavía está en una unidad de terapia intensiva, su evolución es “de tránsito lento, pero absolutamente positiva”, por lo que podría ser trasladado a una habitación común en las próximas horas.
“De no mediar ninguna complicación, de seguir con esta evolución, sería trasladado a una pieza con un tratamiento común en las próximas horas”, explicó Nayi
Esta noticia representa un gran alivio para la familia, aunque el abogado advirtió que aún es necesario evaluar las posibles secuelas neurológicas.
El letrado confirmó que la ampolla de fentanilo administrada a Gio era parte de la partida 31202, que consta de 154.530 unidades distribuidas a nivel nacional y que ha sido vinculada a decenas de muertes.
La familia presentó una denuncia por envenenamiento y solicitó constituirse como querellante para determinar las responsabilidades en este caso, que podría tratarse de una negligencia o de un acto doloso.