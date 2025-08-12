"En matería de turismo Santiago está más o menos bien, tenemos una realidad diferente a la del país"

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama Miguel Figueroa, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina.

Hoy 13:35

El vicepresidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), Miguel Figueroa, sostuvo que Santiago del Estero atraviesa una situación “más o menos buena” en comparación con el resto del país, aunque advirtió que el sector enfrenta una coyuntura preocupante y reclamó políticas más equilibradas entre el turismo receptivo y el emisivo.

En diálogo con Radio Panorama, Figueroa destacó que la provincia “tiene un gobierno que considera el turismo como política de Estado” y que, gracias a eventos y acciones de reactivación, la caída de la actividad fue menor que en otras regiones. Sin embargo, advirtió: “La situación es preocupante, tratamos de generar canales con el Gobierno Nacional para mostrarle cuál es la situación del turismo receptivo, que genera fuentes de trabajo e ingreso de divisas. Tiene que haber un equilibrio con el turismo emisivo”.

El dirigente cuestionó la cancelación del MotoGP en Las Termas de Río Hondo, señalando que la competencia beneficiaba a seis provincias del interior: “Ahora vamos a beneficiar a una ciudad a la que además le subsidiamos el transporte. El MotoGP generó trabajo, hubo una transformación en calidad y creo que debería haber más federalismo. Me molesta cuando se nos ningunea y no hay una visión federal. Las Termas pierde mucho sin un evento así”.

Asimismo, Figueroa advirtió que “se está subsidiando al que viaja al exterior en lugar de a quien viaja por el país” y remarcó que la caída en la ocupación hotelera afecta a toda una cadena de actividades. “Lo mínimo que pedimos es que se nos dé el valor que tenemos como sector”, afirmó.

El dirigente subrayó que los niveles de ocupación son inferiores a los de 2024, que a su vez fueron menores a los de 2023, y que el impacto es mayor en las provincias del interior. “El turismo merece otra respuesta. Creo que hay que dialogar y trabajar para tener el menor impacto posible. Una agencia de viaje emisiva está en su mejor momento, pero ¿es lo que nos beneficia?”, concluyó.