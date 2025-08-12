Nediani anunció la realización de la “3° Edición de la Feria del Libro Municipal de La Banda”

El jefe comunal destacó la gran convocatoria y participación que tendrá esta edición, con la presencia de escritores, poetas, editoriales, bibliotecas populares, asociaciones civiles y culturales, e instituciones educativas.

Hoy 13:47

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, anunció la realización de la tercera edición de la Feria del Libro Municipal, un evento que desde su institucionalización en 2023 se consolidó como un espacio de encuentro cultural, educativo y social para toda la comunidad que iniciará el miércoles 27.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En conferencia de prensa, el jefe comunal destacó la gran convocatoria y participación que tendrá esta edición, con la presencia de escritores, poetas, editoriales, bibliotecas populares, asociaciones civiles y culturales, así como instituciones educativas de todos los niveles. “La Banda, como cuna de poetas, cantores y bailarines, ahora también fortalece su identidad literaria. A pesar del contexto económico y social, seguimos apostando a la cultura y al patrimonio cultural de los bandeños, porque también desde la cultura se contiene y se construye comunidad”, expresó Nediani.

La programación de la feria contempla presentaciones de libros, charlas, paneles, obras de teatro, talleres, muestras artísticas, actividades recreativas y propuestas interactivas en distintos espacios como el Cine Renzi, las salas de la Escuela Municipal de Programación y Robótica y el Honorable Concejo Deliberante. Entre las temáticas a abordar se encuentran la literatura, la comunicación, la inteligencia artificial aplicada a la educación, la inclusión, la salud, el deporte, la educación sexual, el medio ambiente, la historia local y provincial, y el periodismo en el contexto actual.

Participarán destacados profesionales, autores y especialistas de diferentes provincias, junto a referentes culturales y académicos de la ciudad y la región. También habrá propuestas destinadas a todos los públicos, desde niños y adolescentes hasta docentes, estudiantes universitarios y público en general, con espectáculos infantiles, talleres artísticos, capacitaciones y encuentros literarios.

El intendente agradeció especialmente el compromiso del personal municipal y de las instituciones que se sumaron a la organización, resaltando que “no todo es cuestión de recursos económicos: con compromiso, participación y trabajo en equipo se pueden lograr eventos de gran magnitud”.

La tercera Feria del Libro Municipal se presenta así como un evento integral, inclusivo y abierto, pensado para que toda la comunidad bandeña y visitantes puedan disfrutar de un verdadero festival de cultura y conocimiento.