El municipio avanza con la obra de creación del Paseo Mario “Musha” Carabajal en el B° Los Lagos

Será habilitado en los próximos días sobre calle Delmiro Coronel Lugones. El lugar contará con senderos, bancos, juegos infantiles, aparatos de gimnasia, luminarias y arbolado con especies autóctonas.

Hoy 14:01

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda avanza en la creación de un nuevo espacio verde en el barrio Los Lagos que llevará el nombre del reconocido folclorista recientemente fallecido, Mario “Musha” Carabajal.

El Paseo Mario “Musha” Carabajal será habilitado durante los próximos días sobre la calle Dalmiro Coronel Lugones del barrio Los Lagos que incluirá: caminerías, bancos, juegos infantiles, aparatos de gimnasia, luminarias, y arbolado de especies autóctonas.

Este proyecto es impulsado desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani con el objetivo de avanzar con las obras de mejoramiento de infraestructura en los diferentes sectores de la ciudad de La Banda.

Durante la visita al avance de obras, la subsecretaria de Desarrollo Urbano, Gabriela Coronel, señaló: “Es un trabajo integral el que el municipio esta realizando en el sector, la idea es recupéralo en beneficio de los vecinos, por un lado buscamos controlar la formación de basurales de mano de personas desaprensivas en este lugar y por el otro entregarle al barrio un nuevo espacio verde con caminerías, bancos, juegos infantiles y aparatos de gimnasia también”.

“Para ello, en este primer tramo que son unos 150 metros lineales hasta calle Catamarca, estamos cubriendo con una base de hormigón el desagüe pluvial y garantizando de que continúe funcionando correctamente, también estaremos colocando un busto en homenaje al folclorista ´Musha´ Carabajal en el marco de lo que será la fiesta de la familia aquí en el barrio Los Lagos en los próximos días”, finalizó Coronel.