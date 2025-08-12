Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 AGO 2025 | 27º
X
Locales

Se realizó con éxito la Feria del S.U.O.E.M. con el apoyo de la Municipalidad de La Banda

Los asistentes pudieron disfrutar de una amplia variedad de productos y propuestas elaboradas por emprendedores locales.

Hoy 14:07

El pasado sábado se llevó a cabo con gran éxito una nueva edición de la Feria del S.U.O.E.M. (Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Santiago del Estero), que reunió a emprendedores, vecinos y familias en un espacio de encuentro y promoción de la economía local.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento, desarrollado en la sede de S.U.O.E.M., contó con el apoyo de la Municipalidad de La Banda, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de iniciativas productivas y culturales que benefician a la comunidad.

Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de una amplia variedad de productos y propuestas elaboradas por emprendedores locales, consolidando este espacio como una vidriera para el talento bandeño.

La organización informó que la feria tendrá continuidad, y las próximas fechas serán comunicadas a través de estos medios, invitando a toda la comunidad a seguir participando y apoyando a los productores y artesanos de la ciudad.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Consternación en el ambiente artístico santiagueño por el fallecimiento de José “Pepe” Di Mauro
  2. 2. Violenta pelea entre madres en San José del Rincón dejó siete heridas y dos policías agredidos
  3. 3. Robo en un jardín de infantes de Frías: recuperan tablets, útiles y módulos alimenticios
  4. 4. Alumnas del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participaron en una conferencia internacional por la paz
  5. 5. Alerta roja de Interpol: uno de los sicarios más peligrosos de Chile fue liberado por error
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT