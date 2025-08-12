Se realizó con éxito la Feria del S.U.O.E.M. con el apoyo de la Municipalidad de La Banda

Los asistentes pudieron disfrutar de una amplia variedad de productos y propuestas elaboradas por emprendedores locales.

El pasado sábado se llevó a cabo con gran éxito una nueva edición de la Feria del S.U.O.E.M. (Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Santiago del Estero), que reunió a emprendedores, vecinos y familias en un espacio de encuentro y promoción de la economía local.

El evento, desarrollado en la sede de S.U.O.E.M., contó con el apoyo de la Municipalidad de La Banda, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de iniciativas productivas y culturales que benefician a la comunidad.

Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de una amplia variedad de productos y propuestas elaboradas por emprendedores locales, consolidando este espacio como una vidriera para el talento bandeño.

La organización informó que la feria tendrá continuidad, y las próximas fechas serán comunicadas a través de estos medios, invitando a toda la comunidad a seguir participando y apoyando a los productores y artesanos de la ciudad.